 Sicilia, gli appuntamenti dell'11 maggio 2026
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Sicilia, gli appuntamenti dell’11 maggio 2026

Teatro biondo
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Teatro Biondo, Camera di Commercio: i particolari
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1 min di lettura

Avvenimenti previsti per lunedì 11 maggio in Sicilia:

1) PALERMO – Teatro Biondo – Ore 11:00 Presentazione della stagione 2026-2027.

2) PALERMO – Palazzo Palagonia alla Gancia – Ore 11:30 Presentazione del progetto “Azioni integrate socio-sanitarie per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche”, finanziato nell’ambito del programma nazionale Metro Plus 2021-2027.

3) MESSINA – Camera di Commercio – Ore 17:00 Quinta edizione del convegno “Lo stretto necessario per il neonato critico”, approfondimento scientifico dedicato all’universo del neonato critico. Fino al 13.

4) PALERMO – Teatro Biondo – Ore 19:30 Presentazione alla città della stagione 2026-2027 intitolata “Oltrepassa – Attraversa Palermo e altri mondi”.

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