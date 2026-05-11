Sicilia, gli appuntamenti dell’11 maggio 2026

Avvenimenti previsti per lunedì 11 maggio in Sicilia:
1) PALERMO – Teatro Biondo – Ore 11:00 Presentazione della stagione 2026-2027.
2) PALERMO – Palazzo Palagonia alla Gancia – Ore 11:30 Presentazione del progetto “Azioni integrate socio-sanitarie per la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche”, finanziato nell’ambito del programma nazionale Metro Plus 2021-2027.
3) MESSINA – Camera di Commercio – Ore 17:00 Quinta edizione del convegno “Lo stretto necessario per il neonato critico”, approfondimento scientifico dedicato all’universo del neonato critico. Fino al 13.
4) PALERMO – Teatro Biondo – Ore 19:30 Presentazione alla città della stagione 2026-2027 intitolata “Oltrepassa – Attraversa Palermo e altri mondi”.