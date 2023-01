FdI al fianco di Schifani e Scarpinato: “Basta stillicidio di dichiarazioni”

Il partito si affida alle parole di Giovanni Donzelli

Gli alleati chiedono un chiarimento a Fratelli d’Italia sul caso Cannes e il partito si affida alle parole di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. Nessun cenno, però, alle parole di Messina che hanno aperto lo scontro politico.

“Massima trasparenza e lealtà reciproca sono i pilastri che ci uniscono nel buon governo della Sicilia. Abbiamo il dovere morale e politico di verificare continuamente, senza celare niente ai cittadini che ci hanno dato fiducia, la correttezza di ogni singola scelta – spiega Donzelli-. Come Fratelli d’Italia siamo al fianco del presidente Schifani e di Francesco Scarpinato nel chiedere chiarezza per ogni singolo euro di denaro pubblico speso o in procinto di essere impegnato”.

“Facciamo un appello a tutti, a 360 gradi, a interrompere lo stillicidio di dichiarazioni, supposizioni, congetture e retroscena che fanno solo il gioco dei nostri avversari – conclude -. Con senso di responsabilità che deve accomunare tutti, nessuno escluso, verifichiamo non sulle agenzie ma nei luoghi deputati la correttezza di ogni singolo passaggio per poi dare all’opinione pubblica tutte le opportune informazioni complete e controllate”.