Sicilia, contributi per il caro carburante: Commissione accoglie le richieste

I presidenti dei consorzi della pesca sono stati ascoltati. I particolari

PALERMO – La commissione attività produttive dell’Ars, presieduta da Gaspare Vitrano (Fi), ha accolto alcune delle principali richieste avanzate dai presidenti dei consorzi di gestione della pesca artigianale (Cogepa), sentiti in audizione stamani: un contributo straordinario per fronteggiare il caro carburante, così come l’esigenza di allineare le tariffe nelle isole minori, dove i costi risultano significativamente più elevati e la rivisitazione del costo del “carburante agevolato” affinché abbia lo stesso prezzo a prescindere dalla quantità, sia per le grandi che le piccole imbarcazioni.

Sicilia, contributi per il caro carburante

È stata concessa anche una proroga per la partecipazione al bando regionale sulla manifestazione di interesse per i Cogepa accogliendo così le richieste degli operatori che avevano segnalato difficoltà nei tempi di adesione.

Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti del settore e dal capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro: “Un risultato importante frutto del confronto diretto con i rappresentanti della pesca artigianale. Continueremo a lavorare affinché il comparto venga sostenuto con misure concrete e strutturali, fondamentali per la tenuta economica e sociale delle nostre comunità costiere. Il ruolo dei Cogepa deve essere rafforzato in modo da renderli ancor di più interlocutori strutturali nelle politiche regionali della pesca”.

Martello (Cogepa): “Ringraziamo Vitrano”

Dice Totò Martello, presidente del Cogepa di Lampedusa e Linosa: “Ringraziamo il presidente della commissione Gaspare Vitrano, i deputati e i rappresentanti del governo per l’attenzione dimostrata e ci auguriamo che in merito alle diverse esigenze che abbiamo segnalato arrivino risposte in tempi brevi per sostenere un comparto che, soprattutto nelle isole minori, rappresenta una delle principali fonti di economia e occupazione”.

Intanto il gasolio ha toccato un nuovo record sulla Messina-Palermo.