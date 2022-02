Covid in Sicilia, altri 5.504 casi: più tamponi ma meno contagi

L'indice di positività è sceso al 14,6%



PALERMO – Sono 5.504 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 37.623 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 5.594 (a fronte di 35.259 tamponi). Il tasso di positività scende al 14,6% ieri era al 15,8%. L’isola resta seconda dopo il Lazio (5.583) per incremento di nuovi casi.

Gli attuali positivi sono 248.459 con un decremento di 1.637 casi. I guariti sono 7.257 mentre le vittime sono 36 e portano il totale dei decessi a 9.253.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero, sotto pressione anche per altre ragioni, sono 1.288 ricoverati, con 9 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 99, due in più rispetto a ieri.

La mappa per province

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1144. casi, Catania 1.196, Messina 1.175, Siracusa 623, Trapani 345, Ragusa 419, Caltanissetta 304, Agrigento 358, Enna 92.

Il bollettino nazionale

A livello nazionale sono in calo sia i nuovi contagi (50.534 rispetto ai 53.662) che le vittime (252 nelle ltime 24 ore, ieri erano state 314).

In leggero calo anche i tamponi processati: 492.045 contro i 510.283. Il tasso di positività è al 10,2%, in lieve calo rispetto al 10,5% di ieri. Sono invece 953 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 34 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 76. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.387, ovvero 561 in meno.