Emergenza incendi: fuoco e fumo, le segnalazioni dai lettori FOTO e VIDEO

Le fiamme avvolgono l'isola senza tregua da 24 ore

PALERMO – Sicilia in ginocchio per l’emergenza incendi. Le fiamme avvolgono l’isola senza tregua ormai da 24 ore. Palermo è circondata da diversi roghi, l’aria è irrespirabile. In diverse province della Sicilia sono state disposte evacuazioni per mettere in sicurezza i residenti delle case raggiunte dal fuoco. In questo articolo le segnalazioni dei lettori, con foto e video che documentano gli eventi straordinari che stanno interessando la popolazione. EMERGENZA INCENDI IN SICILIA: LA DIRETTA