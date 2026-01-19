Sicilia, Garozzo (Iv): “Noi accogliamo Bartolo, La Vardera Gelarda”

La replica: "Fu primo dei non eletti con Cateno De Luca"

PALERMO – “Non so perché Ismaele La Vardera attribuisca a Italia Viva–Casa Riformista la volontà di ‘imbarcare chiunque’ nella coalizione di centrosinistra: nessun nostro dirigente ha mai fatto dichiarazioni in tal senso”. Lo dice Giancarlo Garozzo, componente del direttivo Italia Viva-Casa Riformista Sicilia, a proposito delle dichiarazioni di Ismaele La Vardera.

“Anzi, dopo l’assemblea regionale, le forze di centrodestra hanno sparato ad alzo zero contro il vicepresidente Davide Faraone. La verità è semplice: senza costruire le condizioni perché chi in passato ha votato centrodestra trovi buone ragioni per scegliere il centrosinistra, le elezioni non si vincono. E Casa Riformista nasce esattamente per questo: non per rifugiarsi nei ‘No’ ma per allargare il campo e attrarre anche nuovi mondi”.

“Ricordo che Italia Viva–Casa Riformista è stata sempre nettamente all’opposizione del governo Schifani, senza alcun consociativismo. Per questo suggerirei a La Vardera di smetterla di dispensare patenti di centrosinistra. Noi non prendiamo lezioni da nessuno. Basterebbe un confronto molto concreto: mentre Ismaele La Vardera accoglieva nelle fila di Controcorrente Igor Gelarda direttamente dalla Lega, Italia Viva–Casa Riformista ha accolto Pietro Bartolo”, conclude. La Vardera aveva fatto riferimento alle parole di Davide Faraone.

Controcorrente a Iv: “Gelarda primo dei non eletti con De Luca”

“Italia Viva, o nella sua versione più potabile, Casa riformista dimentica che lo stesso Faraone ha dichiarato di essere disposto a prendere pezzi di centro destra pur di governare. Ricordiamo poi, agli smemorati renziani, che a Palermo governano con la destra visto che i loro rappresentanti sono nella giunta del sindaco Lagalla”. A dirlo è il coordinatore regionale di Controcorrente, Gandolfo Lo Verde.

Lo Verde: “Non accettiamo la morale da Garozzo”

“Infine, fa sorridere che la morale la faccia Giancarlo Garozzo, rinviato a giudizio per firme false alle comunali del suo paese e poi prescritto perché superati i termini – prosegue Lo Verde -. Vorrei anche ricordare che Igor Gelarda come ultima esperienza annovera il movimento di Cateno De Luca, essendo il primo dei non eletti al Parlamento siciliano”.

“Fortunatamente si era già emancipato dalla sua esperienza leghista, a differenza vostra che assieme alla Lega ci governate la quinta città d’Italia. Ci verrebbe da dire: state sereni – conclude – che alla nostra classe dirigente ci pensiamo noi”.