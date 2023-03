Sicilia, il centrodestra cerca la quadra in vista delle amministrative

Istituito un tavolo permanente.

PALERMO – La parola d’ordine resta “unità”. Il centrodestra siciliano riunito oggi nella sede palermitana di Forza Italia (luogo non casuale tenuto conto del ruolo di mediatore del presidente Schifani) si è confrontato sulle partite elettorali delle imminenti amministrative siciliane.

I comuni al voto e il nodo Catania

Analizzando la situazione delle varie realtà al voto le varie anime del centrodestra hanno ha espresso le proprie posizioni (“che saranno oggetto di riflessione per la salvaguardia del valore dell’unità”). L’idea di fondo sarebbe quella di tentare un ragionamento complessivo che tenga insieme una suddivisione fatta sulla base dei quattro comuni capoluogo al voto (Catania, Palermo, Siracusa e Ragusa).

Il vero nodo gordiano da spezzare resta la città di Catania. Una pratica che necessita di tempo anche perché non si conosce ancora il nome ufficiale dei meloniani (Sergio Parisi o Ruggero Razza). Un ragionamento già espresso ieri dal presidente Renato Schifani. “Mi batterò con tutte le mie forze per evitare che a Catania ci siano due candidati del centrodestra, mi confronterò se serve con i leader nazionali, a cominciare con Berlusconi. Abbiamo un precedente, Verona. La situazione di Catania, non dico mi preoccupa, ma la tengo monitorata. C’è la candidatura di Valeria Sudano, non c’è ancora un nome di FdI, lo aspettiamo e poi valutiamo”, aveva detto il presidente. E un nome, in questo caso, non vale l’altro in termini di possibilità di sintesi tra gli alleati. All’appello, inoltre, manca il nome degli autonomisti (pronti a scendere in campo con ben 5 liste) che sarà svelato sabato pomeriggio. Insomma, una partita complessa. Il collante della coalizione? Il governo regionale come si legge a chiare lettere nella nota stampa unitaria che suggella l’incontro.

La nota congiunta

“Questa sera si è istituito il tavolo permanente del centro destra, che oltre ad affrontare il problema delle amministrative, “sarà utile strumento per la realizzazione del programma che il Presidente Schifani ha sottoscritto con gli elettori siciliani. “Lo dichiarano i rappresentanti delle forze politiche del centro destra per i quali “elemento preponderante è il valore della coesione della coalizione, che rimane imprescindibile per le prossime competizioni elettorali.” Marcello Caruso per Forza Italia, Salvo Pogliese e Giampiero Cannella per Fratelli d’Italia, Annalisa Tardino e Luca Sammartino per La Lega Salvini Premier, Totò Cuffaro e Carmelo Pace per la Democrazia Cristiana, Massimo Dell’Utri per Noi con l’Italia e Fabio Mancuso per il Movimento per l’autonomia. Il tavolo regionale (permanente) è stato aggiornata al prossimo venerdì.