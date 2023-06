Sicilia, la giunta al lavoro ma nessun tema politico sul tavolo

Via libera alla proclamazione dello stato di calamità per i danni all’agricoltura e alla proposta per uniformare procedura di ripiano a normativa statale .

PALERMO – La giunta regionale è tornata a riunirsi. Nessun tema politico legato al ritocco della squadra è stato affrontato nel corso di una riunione con ben 22 punti all’ordine del giorno.

Il nodo saliente riguarda la volontà di uniformare la procedura per il ripiano del disavanzo finanziario della Regione Siciliana alla normativa statale. La giunta Schifani ha infatti approvato la proposta di modifica di una delle norme di attuazione dello Statuto siciliano. In particolare, si chiede alla Commissione paritetica Stato-Regione di procedere con l’abrogazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 158 del 2019, in “materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”, visto che sullo stesso tema è intervenuto, nello scorso dicembre, il legislatore statale con un’identica norma. La palla (prima di approdare al vaglio della Commissione paritetica che la sottoporrà al Consiglio dei ministri) passa all’esame dell’Assemblea regionale siciliana.

E’ stato inoltre dato il via libera alla proclamazione dello stato di calamità per danni all’agricoltura siciliana causati dai temporali che hanno scandito il mese appena trascorso, una proposta avanzata dall’assessore all’agricoltura Luca Sammartino. La Regione chiederà al ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare una misura straordinaria per ristorare gli agricoltori e i produttori siciliani per i danni, “anche in considerazione del fatto che il fondo di solidarietà nazionale non copre quelli causati dal vento”.

Sotto la lente di ingrandimento della giunta sono finite le criticità connesse alle postazioni dirigenziali vacanti presso il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e presso il Dipartimento regionale dell’energia e la riclassificazione del sito presidenziale di Roma. Via libera alla programmazione delle risorse (del 2018 e del 2019) per il Fondo destinato alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Disco verde per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 e per la proposta di programmazione per il Fondo per le non autosufficienze annualità 2022/2024. La giunta ha inoltre approvato la proposta formulata dall’assessore Alessandro Apricò per gli aiuti relativi alla concessione di contributi a sostegno dell’attività degli autotrasportatori del trasporto di merci su gomma per l’attraversamento dello Stretto di Messina. La squadra di Renato Schifani tornerà ad aggiornarsi lunedì.