Sicilia, la testa di Musumeci per spartire tre Regioni

Ecco l'ipotesi che, con insistenza, filtra dal summit romano tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e i centristi

ROMA – Alla fine, dopo settimane di assestamento, potrebbe trattarsi soltanto di un gioco di potere. La testa del presidente Nello Musumeci per l’unità del centrodestra e consentire la spartizione di tre regioni tra tre capi partito. Ecco l’ipotesi che, con insistenza, filtra dal summit romano tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e la pattuglia di centristi.

L’ipotesi

Stefania Prestigiacomo candidata in Sicilia, con Forza Italia accontentata; la Regione Lazio a Giorgia Meloni, che candiderebbe Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI e la Lombardia a “Matteo”.

Ecco il patto, da mettere nero su bianco, per far tornare in equilibrio il centrodestra.

Il caso Sicilia

Giorgia Meloni, che ha giurato lealtà a “Nello”, dovrebbe – se l’ipotesi si avverasse – tornare sui suoi passi, magari spinta anche dalle tensioni con l’altro “compagno” di cordata Raffaele Stancanelli. Tra i due litiganti, ad avere la meglio sarebbe l’ex ministro dell’Ambiente che nei giorni scorsi è intervenuta per la salvaguardia dell’indotto della raffineria di Priolo, con migliaia di posti a rischio a causa del caro carburante e della crisi dei prodotti di raffinazione.

Il patto

L’unica cosa certa, al momento, è che “chi prende più voti propone il nome per Chigi al Capo dello Stato”, ha detto il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a margine del summit. Ma il caso Sicilia sta per essere affrontato. La trattativa sarebbe già a buon punto, sussurrata, invocata anche dalla presenza degli autonomisti e di qualche azzurro di peso a Roma. Musumeci continua con l’attività ordinaria. Le dimissioni, per favorire l’election day, continuano a restare “congelate”, mentre la temperatura, all’interno del centrodestra siculo, continua a salire.