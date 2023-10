Sicilia, l’Ars approva il ddl sullo psicologo di base: le reazioni

I commenti del mondo politico

5' DI LETTURA

PALERMO – L’Ars ha approvato all’unanimità il disegno di legge per lo psicologo di base. Via libera anche a sei ddl per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

Ismaele La Vardera (Sud chiama Nord)

“Oggi è un giorno storico, passa un disegno di legge votato a unanimità da tutte le forze politiche. L’istituzione dello psicologo di base è un’opportunità pensata per tutti i siciliani. Oggi non vince nessun partito politico bensì vincono i cittadini che potranno avere a loro disposizione un’ulteriore servizio da parte della sanità. Questa è la dimostrazione plastica che quando la politica collabora, i risultati si ottengono. Ringrazio tutte le forze politiche per aver raggiunto questo traguardo”, dice il deputato regionale, Ismaele La Vardera (Sud chiama nord) .

Michele Catanzaro (Pd)

“Siamo soddisfatti per aver sostenuto e contribuito a migliorare un disegno di legge importante che affronta un tema troppo spesso taciuto, cioè la necessità di assicurare un sostegno psicologico diffuso che arrivi fino ai soggetti più deboli”, aggiunge Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars. “Proprio sulla necessita di prevedere un supporto psicologico accessibile a chi ne ha più bisogno – osserva – il gruppo Pd aveva presentato alcune proposte di legge. Il nostro voto favorevole al ddl è dunque il risultato di un lavoro importante fatto dai nostri deputati, sia in commissione che in aula”.

Dipasquale (PD): “Colmato un vuoto normativo”

“Nella nostra Regione – spiega Nello Dipasquale, deputato regionale del Pd – mancava uno strumento di supporto alle fragilità, sempre più presenti nelle nostre comunità, e il Parlamento siciliano ha voluto porre rimedio a un vuoto normativo. Si è trattato di un lavoro collegiale: il Partito Democratico aveva presentato un disegno di legge a mia firma, il n. 158 del 6 dicembre 2022, e anche altre forze politiche avevano fatto altrettanto. La commissione di merito ha deciso di accorpare tutti i testi giungendo a una effettiva sintesi concretizzatasi in un nuovo ddl bipartisan. Il Partito Democratico, come sempre, non è stato spettatore, ma protagonista di questa norma portando il proprio contributo”.

“Con l’approvazione di questa legge – conclude Dipasquale – il sistema sanitario della Regione Siciliana offre un servizio in più ai propri cittadini, consentendo a chi ne avesse bisogno di accedere a delle cure alle quali, altrimenti, non avrebbe potuto fare ricorso”.

Stefano Pellegrino (Forza Italia)

“L’approvazione della legge sullo psicologo di base allinea la nostra regione ad esperienze importanti e positive per offrire ai nostri cittadini un servizio innovativo ma fondamentale sul fronte della prevenzione”, dice Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia. “Anche il gruppo parlamentare di Forza Italia ha contribuito al dibattito, prima con un proprio disegno di legge e poi con i lavori in Commissione e in Aula. È ora importante dare piena attuazione in tempi brevi, perché le comunità siciliane abbiano un nuovo servizio, rivolto a tutte le fasce di popolazione, ma soprattutto ai più giovani e ai più vulnerabili, particolarmente colpiti dal grave periodi di crisi iniziato con la pandemia”, sottolinea.

Fratelli d’Italia

“L’istituzione in Sicilia del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie costituisce un valore aggiunto per l’assistenza che sarà garantita ai siciliani in un settore così importante”, affermano i deputati regionali di Fratelli d’Italia. “Siamo stati in prima linea per ottenere questo risultato, con un nostro originario disegno di legge confluito poi nel testo coordinato approvato prima in Commissione Sanità, poi in quella Bilancio e ora, appunto, dall’aula dopo un confronto trasversale e costruttivo. – dicono – Già necessario prima, lo psicologo delle cure primarie ora è diventato indispensabile per dare una qualificata risposta ai bisogni assistenziali in questo campo delle famiglie siciliane, messe a dura prova dall’esperienza traumatica della pandemia da Covid-19”.

Marianna Caronia (Lega)

Osserva Marianna Caronia, capogruppo della Lega: “Sono soddisfatta che una delle proposte su cui la Lega si è spesa sin dai primi giorni della legislatura sia stata approvata dall’interno Parlamento regionale. Finalmente anche la Sicilia avrà lo Psicologo di base e ciò rappresenta un grande risultato. Il disagio mentale diffuso e talvolta taciuto, unitamente a comportamenti che sfociano nella violenza sulle donne, sono stati determinanti per far sì che la Sanità pubblica potesse avvalersi del supporto di questi professionisti”. “Del resto il disagio psichico abbraccia uno spettro ampio della società, a partire dai giovani per arrivare agli anziani, tanti di questi soli”. Grazie alla nuova legge 200 psicologi verranno arruolati nella pubblica amministrazione regionale e presteranno servizio per il sistema sanitario della Sicilia, attraverso il criterio della convenzione”

Vincenzo Figuccia: “Un altro passo avanti”

“Oggi un altro passo avanti verso i bisogni dei siciliani con l’approvazione del disegno di legge sulla istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie e dello Psicologo delle cure di base. Nasce dalla sintesi di varie proposte di legge presentati da diversi colleghi del parlamento”. Lo afferma il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia. “Già negli anni scorsi ero intervenuto con una mia proposta rilevando l’esigenza reale di dover offrire ai cittadini un supporto psicologico visto il sempre più dilagare delle patologie psicologiche anche e soprattutto dopo le conseguenze della pandemia – osserva – Con questa legge, oggi, in Sicilia gli psicologi affiancheranno i medici di base portando il loro contributo professionale nella cura delle fragilità che possono colpire la quotidianità delle persone”.

Pippo Laccoto (VI commissione)

“Sono soddisfatto che la legge relativa alla istituzione dello psicologo delle cure primarie sia stata approvata”. Lo dice il presidente della VI commissione Salute all’Ars Giuseppe Laccoto. “Finalmente abbiamo tagliato il traguardo di un percorso lungo, ma che è stato condiviso da tutte le forze politiche. – aggiunge – La Sicilia è l’unica Regione d’Italia a mettere a disposizione della comunità dall’1 gennaio 2024 due psicologi a livello territoriale ogni 50mila abitanti. E’ una legge di civiltà, un provvedimento atteso e fortemente voluto in considerazione della crescente domanda di assistenza e supporto da parte dei cittadini”.

L’ordine degli psicologi

“Come Ordine degli psicologi della Regione Siciliana – afferma la presidente Gaetana D’Agostino – siamo lieti di avere dato il nostro contributo per raggiungere un testo organico che tenesse conto di alcuni aspetti tecnici e siamo molto soddisfatti del risultato che diventa un riconoscimento importante per la nostra categoria”.

Ars, tutte le notizie