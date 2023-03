Sicilia, casting per “Makari 3” aperto a comparse e figuranti: come candidarsi

Tutti i dettagli della selezione

2' DI LETTURA

PALERMO – Si apre in Sicilia il casting per partecipare a “Màkari”, serie tv in onda sulla Rai ambientata nel Trapanese. Il via alla selezione è arrivato dopo l’annuncio dei Comuni di San Vito Lo Capo e Trapani, affidato alle rispettive pagine Facebook: la società di produzione Palomar sta lavorando alla terza stagione della serie, che nelle due precedenti ha registrato una media complessiva di oltre 6 milioni di telespettatori.

Casting per Makari 3, chi può partecipare

Nello specifico il casting riguarda ‘figurazioni speciali’ e comparse, che troveranno spazio nel corso dei nuovi episodi di Màkari. Il casting si rivolge ai residenti in provincia di Trapani o Palermo, dai 18 ai 60 anni, senza distinzioni di sesso o particolari caratteristiche fisiche.

Come candidarsi

Per partecipare al casting di Makari bisogna inviare una email all’indirizzo castingmakari@gmail.com allegando una foto in primo piano e una foto a figura intera. Trattandosi di una selezione aperta a comparse e figuranti, la scelta delle foto è fondamentale: niente selfie, il volto deve risultare ben visibile, evitare occhiali e in generale accessori che possano coprire dettagli fisici del viso. È importante anche scattare le foto esponendosi alla luce naturale e possibilmente con sfondi neutri alle spalle.

Makari, la trama e il cast

La serie è tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri e racconta uno spaccato della vita di Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè), giornalista e portavoce del ministero degli Interni che ha perso tutto per un futile errore. Ormai deciso ad abbandonare Roma, Lamanna si rifugia appunto nel paesino siciliano di “Màkari”, dove si trova la sua casa di villeggiatura abbandonata. Qui il protagonista incontrerà un nuovo amore, continuerà a coltivare un’amicizia storica e si ritroverà a risolvere diversi misteri. Con Claudio Gioè, tra gli altri, recitano in Màkari anche Ester Pantano (Suleima), Domenico Centamore (Peppe), Antonella Attili (Marilù), Sergio Vespertino (il maresciallo Guareschi) e Filippo Luna (il vicequestore Randone).



CULTURA E SPETTACOLO SU LIVESICILIA: LA SEZIONE CON TUTTE LE NEWS