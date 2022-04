Meloni: “Ok al Musumeci bis, per Palermo fare in fretta”

La leader di Fratelli d'Italia sulle prossime elezioni nell'Isola

“A me Nello Musumeci pare un ottimo presidente di Regione, è un governatore uscente, quelli uscenti che hanno ben lavorato generalmente vengono ricandidati”.

“E’ l’unico caso in cui non accade?”

“Non capisco perché questo sia l’unico caso per cui ciò non accade”. L’ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni regionali in Sicilia, a margine della presentazione della Conferenza programmatica del partito.

“Pronti ad uno sforzo per Palermo“

“Con Berlusconi ci sentiamo, le interlocuzioni sono in corso”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni rispondendo alla domanda se abbia avuto contatti con il presidente di Forza Italia che nei giorni scorsi ha chiamato in causa per sciogliere il rebus sui candidati sindaci a Palermo. “La deadline è naturale nel senso che a un certo punto c’è una scadenza e bisogna prendere decisioni. Chiaramente cerchiamo di fare il primo possibile, ormai siamo abbastanza vicini alla scadenza elettorale e tutti devono fare campagna elettorale e sapere a quali condizioni. Ora stiamo dilatando i tempi per fare qualche sforzo in più, ma non è che alla fine possiamo non prendere le decisioni. Le prenderemo in tempo utile e se poi non ci sarà corrispondenza nei nostri intendimenti, faremo le nostre scelte”. Così ha risposto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni su un eventuale deadline che FdI si pone per decidere se lasciare in campo la candidatura di Carolina Varchi, in aggiunta a Francesco Cascio sostenuto da FI e Lega e a Roberto Lagalla dell’Udc.

Dimissioni Musumeci? Scelta sensata, ma sua

Meloni parla anche dell’ipotesi dimissioni del governatore. “Potrebbe essere sensato sul piano dei risparmi, ma la scelta spetta al presidente Musumeci, non penso di dovermi impicciare. Sarebbe una scelta che mi sentirei di considerare sensata in un momento in cui la Sicilia non è messa benissimo ma lui sa qual è la scelta migliore rispetto al bilancio e all’amministrazione siciliana”. L’ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni sull’ipotesi del voto anticipato per le elezioni regionali in Sicilia e quindi di dimissioni del governatore Musumeci prima della scadenza di novembre. Meloni l’ha detto alla presentazione della Conferenza programmatica del partito in programma dal 29 aprile a Milano.