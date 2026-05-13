L'Ars approva l'emendamento 'anti clientelismo' presentato da Cracolici

PALERMO – La norma blocca-assunzioni nelle società partecipate della Regione Siciliana è legge. L’emendamento presentato dal presidente della commissione Antimafia, Antonello Cracolici, è stato approvato da Sala d’Ercole. Obiettivo della norma bloccare la possibilità di assunzioni clientelari in fase pre-elettorale. Nessuno stop, invece, per i nuovi contratti che riguardano direttamente la Regione Siciliana.

Il dibattito all’Ars

Il via libera da Sala d’Ercole è arrivato dopo un lungo dibattito sul punto, durato almeno due ore. Dichiarazioni contrarie da Fratelli d’Italia, seppur con l’eccezione rappresentata dal deputato Fabrizio Ferrara, Mpa, Forza Italia e Lega. Favorevoli Partito democratico e Movimento cinque stelle. Il governo, per bocca dall’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, si è rimesso al volere dell’aula.

Cosa prevede la norma presentata da Cracolici

La norma prevede il blocco delle assunzioni fino al 31 dicembre del 2027 nelle società partecipate e negli enti della Regione inseriti nel Gap: il Gruppo amministrazione pubblica. Tra questi i Consorzi di bonifica, dove secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata in rampa di lancio una infornata di assunzioni. Il testo approvato a tarda sera è una riscrittura di quello presentato da Cracolici in prima commissione e approvato quasi all’unanimità dall’organismo parlamentare.

Le deroghe alla norma blocca-assunzioni

Modifiche che prevedono alcune deroghe specifiche come i contratti dei lavoratori stagionali (forestali, antincendio o precari dei Consorzi di bonifica) o quelli dei dipendenti a contratto delle fondazioni liriche e sinfoniche. In aula Cracolici ha aperto anche alla possibilità nell’immediato futuro di dare l’ok ad una deroga per la Seus 118 di assumere gli autisti-soccorritori, ma in una quota minore prevista dalla legge. Deroghe arriveranno anche per Arpa Sicilia e per la selezione degli autisti in Ast, ma servirà un ulteriore intervento legislativo.

Il divieto di assunzione “non si applica – si legge nella riscrittura – alle procedure di reclutamento, mobilità e stabilizzazione già avviate o definite alla data di entrata in vigore della presente disposizione”. Lo stop non riguarda, inoltre, il personale sanitario delle Aziende sanitarie provinciali e di quelle ospedaliere, né il personale stagionale degli enti regionali già regolarmente inseriti nelle graduatorie né le stabilizzazioni del personale degli enti partecipati dalla Regione.

Tra le deroghe che superano il voto di Sala d’Ercole anche quella per l’aumento delle ore lavorative dei dipendenti Sas, per i quali servirebbero nuovi contratti. Una battaglia portata a casa dalla deputata di Noi moderati Marianna Caronia.

Il ddl stralcio con gli aiuti alle imprese

L’emendamento è stato agganciato al ddl stralcio proveniente dalla prima commissione, sul quale hanno viaggiato anche i trenta milioni di euro stabiliti dal governo regionale per andare in soccorso alle imprese che devono contrastare con il caro-carburanti.