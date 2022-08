Sicilia, patto per il listino nel centrodestra: ecco i nomi

Una guerra lampo e poi la schiarita, arriva la prima verifica su Schifani, che ha trovato la quadra tra i partiti

1' DI LETTURA

PALERMO – Alla fine è arrivato il patto nel centrodestra per il listino. Una guerra lampo (LEGGI I PARTICOLARI) e poi la schiarita, arriva la prima verifica su Schifani, che ha trovato la quadra tra le forze che lo sostengono, anche se con alcuni malumori.

Nelle retrovie, lo chiamano il patto della “Marchetta”, dal nome, anzi cognome della moglie del deputato Decio Terrana, che ha chiuso la partita nell’Udc blindando le quote rosa. La moglie del dirigente ha preso il posto di Ester Bonafede, sovrintendente di Taormina Arte. ELEZIONI REGIONALI CLICCA PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

I nomi

Il deputato regionale Riccardo Gallo mette il sigillo a Forza Italia, ancora una volta viene escluso Marco Falcone, come è stato per le politiche. In Fdi entra nel listino Elvira Amata, l’ipotesi Elena Pagana non avrebbe trovato l’interesse della stessa deputata regionale che scenderà in campo alle regionali, confermato anche Gaetano Galvagno, il giovane trainatore di preferenze nella provincia di Catania. E ancora nel listino c’è, come avevamo anticipato, Giuseppe Lombardo, apprezzato assessore ai servizi sociali del Comune di Catania e nipote dell’ex presidente della Regione.

Nella Lega Marianna Caronia la spunta su Figuccia.