Sicilia, quando scatta l’obbligo delle catene a bordo: la data

Il comunicato di Anas

CATANIA – Anas ricorda che a partire dal 15 novembre sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle autostrade e strade statali della Sicilia maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Sicilia, quando scatta l’obbligo delle catene

Nel dettaglio, l’obbligo valido dal 15 novembre 2025 al 15 marzo 2026 riguarda: la A19 “Palermo – Catania”, dal km 56,700 al km 130,000, tra gli svincoli di Scillato e Mulinello; la A29 “Palermo – Mazara del Vallo”, dal km 51,000 al km 84,100, tra Alcamo e Santa Ninfa; la A29dir “Alcamo – Trapani”, dal km 0,000 al km 21,300, tra Alcamo e Fulgatore.

Pneumatici invernali

Inoltre, l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali sarà in vigore sui seguenti tratti di strade statali a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2026:

la SS 116 “Randazzo Capo D’Orlando”, dal 0,000 al km 45,000; la SS 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, dal 137,440 al km 205,000; la SS 289 “Di Cesarò”, dal km 10,000 al km 52,530.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Ordinanza emanata in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della strada L’Anas raccomanda la stretta osservanza dell’obbligo di utilizzo delle dotazioni invernali dove previsto.