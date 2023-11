Spiragli sulla stabilizzazione degli Asu, sarà caccia ai fondi all’Ars

In ballo 3.701 lavoratori

2' DI LETTURA

PALERMO – Al momento c’è soltanto un impegno verbale, ma è comunque agli atti della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana: il governo Schifani si è impegnato a trovare le risorse per la stabilizzazione dei lavoratori Asu, che al momento possono contare soltanto sulla integrazione oraria prevista nella legge di stabilità.

Asu, la partita della stabilizzazione

Sul ‘palco’ dell’Ars, mentre va in scena la manovrina, irrompe la vicenda Asu che sta a cuore a diverse anime dalle maggioranza. E così, mentre la commissione Bilancio discute il maxi emendamento alla manovrina, dal centrodestra arrivano richieste di chiarimento sul percorso di stabilizzazione degli Asu. Le preoccupazioni sono di Dc, Lega e Fratelli d’Italia – presenti in commissione con Ignazio Abbate, Marianna Caronia e Marco Intravaia -, che tra un emendamento e l’altro chiedono all’assessore all’Economia Marco Falcone quale sia l’intendimento del governo sugli Asu. Domanda che nasce da una presa d’atto: nella Finanziaria appena approvata c’è stato spazio soltanto per l’integrazione oraria dei lavoratori a 36 ore settimanali.

Le aperture del governo alla stabilizzazione

Falcone, secondo quanto trapela dalle stanze di Palazzo dei Normanni, ha raccolto le sollecitazioni della maggioranza assicurando che il governo farà il possibile per cercare di reperire le risorse necessarie alla stabilizzazione dei 3.701 lavoratori. Se ne riparlerà, dunque, tra qualche giorno, quando la manovra approderà all’Ars. Nel frattempo c’è l’assestamento di bilancio da portare a casa per il governo.

I costi della stabilizzazione degli Asu

Al momento gli Asu possono contare sulle somme stanziate dalla Giunta, che ha confermato la copertura di 56 milioni di euro per la prosecuzione delle attività e l’integrazione oraria fino al limite delle 36 ore settimanali. La spesa riguarda il sussidio fisso e l’aumento delle ore lavorative. Soldi che basterebbero anche per la stabilizzazione, ma soltanto a venti ore. La meta più probabile è la stabilizzazione a 24 ore lavorative, ma bisognerà trovare circa dieci milioni di euro. Fiducioso il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace, che conferma quanto trapelato dalla commissione Bilancio: “Ho contattato l’assessore Falcone, che ringrazio per il lavoro svolto fin qui. Mi ha rassicurato sul percorso di stabilizzazione del personale che non è presente nel documento uscito dalla Giunta. L’assenza deriva da un problema tecnico. L’assessore ha confermato che la procedura per la stabilizzazione verrà inserita nella fase di rielaborazione del testo in commissione Bilancio, prima dell’approvazione in Aula”.