Sicilia, terminato il vertice di FdI: verso la chiusura della giunta

I patrioti tengono il punto, ma sarà Schifani a dire l'ultima parola

1' DI LETTURA

PALERMO – Il vertice di Fratelli d’Italia a Palazzo dei Normanni per fare il punto sulla linea da condurre nelle trattativa sulla squadra di governo è da poco terminato. La riunione alla quale hanno partecipato i parlamentari e i due coordinatori regionali, Gianpiero Cannella e Salvo Pogliese, ambasciatori delle richieste “romane” sulla giunta è suggellata da una nota stampa dai toni abbastanza ambigui che, inforcando le lenti della politica, significherebbe più o meno “il partito ha detto la sua ma sarà Schifani ad avere l’ultima parola”.

I deputati si trincerano al momento dietro a un rigorosissimo silenzio. “Il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale Siciliana, riunito alla presenza dei coordinatori regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, nel ritenere fondamentale dare nell’immediatezza un Governo stabile alla Regione siciliana, ribadisce sintonia con le scelte del partito, già comunicate al Presidente della Regione Renato Schifani, certo che le stesse saranno comunque le più adeguate a salvaguardare l’unità del Centrodestra e l’efficacia dell’azione di governo”, si legge nella nota firmata dal capogruppo di Fdi all’Ars Luca Cannata. Nel frattempo a Palazzo d’Orleans da questo pomeriggio si registra un via vai di assessori in pectore. L’annuncio della squadra potrebbe arrivare già in serata: confermati al momento i nomi della vigilia con una sola novità last minute: il leghista Mimmo Turano al posto del collega Vincenzo Figuccia.