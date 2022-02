Sicilia, tir di traverso: a Catania sale la tensione FOTO

Ai caselli di San Gregorio lunghe code e rallentamenti, ma soprattutto esasperazione AGGIORNAMENTI

CATANIA – Tir di traverso, esasperazione. Sale la tensione tra gli autotrasportatori. Ai caselli di San Gregorio lunghe code e rallentamenti, ma soprattutto esasperazione.

Ieri i primi problemi VIDEO. I manifestanti che hanno aderito alla protesta dell’Aias contestano “l’aumento del gasolio e dell’Ad-blu, del costo dei pneumatici e dell’energia” e protestano contro “le strade impraticabili, la patente a punti presente soltanto in Italia, il prezzo dei pedaggi autostradali e la carenza degli autisti”. Problemi che, se non affrontati e risolti, secondo i promotori del presidio, che si dicono “stanchi”, li porterà a “rischiare il fallimento”. IN AGGIORNAMENTO