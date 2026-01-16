Sicindustria Messina, eletto Pippo Lupò: è il nuovo presidente

Alessandra Iuculano ricoprirà il ruolo di vicepresidente vicario

MESSINA – Pippo Lupò, amministratore unico della Lupò Costruzioni srl, è il nuovo presidente di Sicindustria Messina. Eletto oggi dall’Assemblea pubblica dell’associazione, riunita nel Salone della Borsa della Camera di Commercio, guiderà la delegazione per il quadriennio 2026-2029. Lupò subentra a Pietro Franza, del quale è stato vicepresidente vicario.

Con lui sono stati eletti anche Alessandra Iuculano, dirigente della Opus Residential srl, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente vicario. E i componenti del Consiglio di delegazione. Sono Ivo Blandina (Comet srl); Alessandro Faranda (Montalbano Acque srl); Francesco Farilla (A2A Energiefuture spa). Nazzareno Foti (Bisazza Gangi srl); Mauro Giuffrè (Irritec spa); Alessandra Latino (Palumbo spa); Maurizio Rocco Maiorana (Impresa Maiorana srl). Mariano Perroni (Gestam srl); Gianluca Tornabene (Tom srl); Giuseppina Scurria (Scurria Calcestruzzi srl).

Nel suo intervento programmatico, il neopresidente ha delineato una visione di continuità e rilancio. Una visione ispirata ai principi di coesione, innovazione, competitività e crescita, ponendo le basi per una fase di maturità industriale del territorio messinese.

