Sicurezza stradale, raccolte le firme dal comitato Bonagia e consegnate al sindaco

“L'adesione dei cittadini di Bonagia è stata molto alta. Non è più tollerabile che ci siano quartieri di periferia che sono diventati discariche a cielo aperto".

PALERMO – “Il comitato Bonagia non si arrende, promotore di una raccolta firme per la sicurezza stradale nel quartiere ha consegnato oltre circa 500 firme al sindaco Orlando” Lo affermano il capogruppo della Lega al comune Igor Gelarda e Giuliana Sgroi responsabile dipartimento famiglia.

“In seguito ad incidenti stradali, alcuni con vittime e feriti, si è costituito questo comitato che ha come obiettivo la riqualificazione del quartiere di Bonagia. Il primo passo – hanno continuato – è stato quello di chiedere all’amministrazione comunale maggiore sicurezza sulle strade con l’installazione di dissuasori, di semafori per la segnalazione degli attraversamenti pedonali e della riduzione di velocità in alcuni tratti e una maggiore presenza della Polizia Municipale“.

“L’adesione dei cittadini di Bonagia è stata molto alta. Insieme a Francesco Pilo e Santi Raineri fondatori del comitato, abbiamo consegnato ieri, al palazzo delle Aquile, questa petizione. Non è più tollerabile che a Palermo – hanno concluso Gelarda e Sgroi – ci siano quartieri di periferia, Bonagia è un esempio ma ne potremmo fare a decine, che sono diventati discariche a cielo aperto e non usufruiscono di servizi di alcun tipo”.