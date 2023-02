Sigel Marsala, tonfo casalingo nello scontro salvezza contro Perugia

Decima sconfitta nelle ultime dieci giornate per la compagine lillibetana che non riesce ad intravedere la luce in fondo al tunnel

3' DI LETTURA

MARSALA (TP) – Nel concentramento del Palasport San Carlo la Seap-Sigel cede in quattro set alla squadra della 3M Perugia. L’insicurezza e alcuni passaggi a vuoto vissuti dalle giovani di Buonavita sono stati determinanti e non hanno aiutato in quello che era un vero e proprio spareggio salvezza. Così giunge la decima sconfitta nelle ultime dieci giornate, senza intravedere finora la luce in fondo al tunnel.

Eppure bene aveva fatto sperare la partenza della squadra lilibetana che bene si era aggiudicata il primo parziale. Peccato che non è riuscita a fare altrettanto nelle frazioni intermedie soprattutto nel secondo, agevolmente vinti dalle umbre con diverse palle-set di cui disporre. Crollo poco alla volta nel quarto, in cui si è passati ad un passo dal pareggio nel massimo vantaggio di 20-16 alla definitiva sconfitta contro la squadra di fuori regione.

Così descritti i parziali: [25/16; 16/25; 23/25; 23/25]. Mvp dell’intero incontro Lucjia Giudici (opposto 3M Pallavolo Perugia). Il campionato della Seap-Sigel Marsala continua con l’esterna in Friuli nel domicilio della Itas Libertas Martignacco, ormai certa di un posto ai Play/Off.

LE DICHIARAZIONI

Per dovere di ospitalità e per i tempi ristretti per mettersi in viaggio verso il porto di Palermo si parte da Guido Marangi (allenatore 3M Perugia):

“La partita era complicata oggettivamente. Devo fare i complimenti anche a Marsala che è stata in partita fino alla fine, costituendo una fase di muro-difesa buona. Nel primo set siamo partite contratte, poi il secondo e terzo set siamo uscite alla grande e meritato di vincere i parziali. Abbiamo messo cattiveria e quel pizzico di grinta in più che ci ha visto nei finali essere avanti. Anche se l’uscita di scena nel terzo set di una schiacciatrice-ricettore come Moneta che io stimo tanto come giocatrice, mancando solidità in ricezione, ci ha creato uno spiraglio per aggiudicarci il set. Nel quarto su una situazione complessa di 20-16 non ci siamo disunite e la squadra ha creduto di potercela fare, chiudendo i conti senza ricorrere al tie-break. Brava è stata Patasce a subentrare a partita in corso alla pariruolo Traballi che ancora non sappiamo, ma potrebbe aver avuto un riacutizzarsi del problema che la aveva tenuta lontano dai campi fino alla partita di settimana scorsa contro Sant’Elia”

Per la Seap-Sigel Marsala parola a fine incontro a Eraldo Buonavita (Primo allenatore):

“Come al nostro solito siamo stati discontinui in diverse fasi dell’incontro con il grado di difficoltà della partita che oggi era meno elevato rispetto ad altre occasioni. E in più si ripresentano gli stessi errori e una tenuta mentale che non è salda. Salvo i nostri due set (il primo e il quarto) che per intensità e condotta di gara si avvicinano a quelli che possono portarci fuori dai problemi. C’è molto da lavorare su diversi aspetti dell’allenamento, soprattutto la fase break e l’attacco che ci penalizzano ancora”.

IL TABELLINO

Seap-Sigel Marsala-3M Perugia: 1-3 [25/16; 16/25; 23/25; 23/25]

Seap-Sigel Marsala: D’Este 13, Salkute 19, Szucs 8, Frigerio 11, Garofalo, Moneta 5, Ghibaudo 4, Bulovic 9, Norgini (L). n.e: Guarena. Coach: Eraldo Buonavita; vicecoach: Lucio Tomasella.

3M Perugia: Manig 1, Giudici 18, Pero 8, Agbortabi 7, Traballi 12, Salinas 15, Bosi 1, Negri, Patasce, Rota (L). Coach: Guido Marangi

Arbitri: Luca Pescatore di Cerveteri (Roma) e Giorgia Adamo di Roma

Marsala: b.s. 10, ace 5, ric. pos. 54 %, ric. prf. 20 %, att. 32 %, muri 10

Perugia: b.s. 8, ace 5, ric. pos. 41 %, ric. prf. 3 %, att. 32 %, muri 8

Spettatori: 100

Mvp: Lucjia Giudici