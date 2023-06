Siracusa, Bianco sponsorizza Italia: “Ha amministrato bene”

Appello agli elettori del Pd

SIRACUSA – Il segretario nazionale dei LiberalPd, Enzo Bianco, lancia un appello al voto a sostegno del candidato sindaco di Siracusa Francesco Italia.



“Francesco Italia – afferma Bianco – è stato un buon sindaco, ha amministrato bene Siracusa in questi cinque anni. Inoltre è un candidato che per noi rappresenta bene l’idea di amministrazione della città ed è espressione degli valori simili all’azione politica che il nostro gruppo esprime. Pieno sostegno, dunque, ad un progetto civico, di unità ed inclusione, che siamo convinti saprà condurre Siracusa in alto, in una posizione che per storia e tradizione merita. Lancio un appello a tutti i siracusani e in particolare agli elettori del Partito democratico”.