Siracusa, colpi di fucile contro l’auto del collaboratore del sindaco

Solidarietà del sindaco e della giunta.

1' DI LETTURA

PALERMO – Intimidazione ad un collaboratore del sindaco di Siracusa. L’auto di Giovanni Di Lorenzo è stata raggiunta da due colpi di fucile. Indagini sono in corso. Solidarietà gli è stata espressa dalla Giunta comunale. “Un gesto vigliacco – affermano il sindaco e gli assessori – che viene condannato senza riserva e che ha il solo effetto di rafforzare il sostegno della Giunta dall’attività svolta di Di Lorenzo come delegato per il quartiere Neapolis. I delegati del sindaco applicano l’indirizzo fornito dal vertice politico dell’Ente nell’attuazione del programma votato dagli elettori. Nessuna intimidazione potrà mai fare arretrare la Giunta rispetto a un’azione di governo della città interamente impostata all’affermazione di un principio di legalità applicato a tutti settori dell’Amministrazione”.