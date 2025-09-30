Siracusa, in bici con un ordigno rudimentale: arrestato 29enne

Aveva mezzo chilo d'esplosivo: trovati un accendino e un cacciavite

SIRACUSA – Stanotte la polizia ha arrestato stanotte a Siracusa un ventinovenne – noto alle forze dell’ordine – che a bordo di una bicicletta elettrica rubata trasportava un rudimentale ordigno munito di miccia, con circa 500 grammi di esplosivo, un accendino e due cacciaviti. Il motivo per il quale l’uomo si aggirasse con un ordine pericoloso è ancora al vaglio degli investigatori.

L’uomo, che indossava un cappuccio e si copriva il viso con una sciarpa, è stato bloccato nei pressi di corso Gelone. L’ordigno artigianale sarà analizzato dagli artificieri della Polizia di Stato, intervenuti per mettere in sicurezza l’esplosivo. L’arrestato è stato condotto in carcere con l’accusa di possesso illegale di esplosivo e ricettazione.