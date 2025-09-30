 Siracusa, in bici con un ordigno rudimentale: arrestato 29enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Siracusa, in bici con un ordigno rudimentale: arrestato 29enne

Aveva mezzo chilo d'esplosivo: trovati un accendino e un cacciavite
POLIZIA
di
1 min di lettura

SIRACUSA – Stanotte la polizia ha arrestato stanotte a Siracusa un ventinovenne – noto alle forze dell’ordine – che a bordo di una bicicletta elettrica rubata trasportava un rudimentale ordigno munito di miccia, con circa 500 grammi di esplosivo, un accendino e due cacciaviti. Il motivo per il quale l’uomo si aggirasse con un ordine pericoloso è ancora al vaglio degli investigatori.

L’uomo, che indossava un cappuccio e si copriva il viso con una sciarpa, è stato bloccato nei pressi di corso Gelone. L’ordigno artigianale sarà analizzato dagli artificieri della Polizia di Stato, intervenuti per mettere in sicurezza l’esplosivo. L’arrestato è stato condotto in carcere con l’accusa di possesso illegale di esplosivo e ricettazione. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI