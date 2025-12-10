 Siracusa, tir si ribalta e perde il carico: chiuso un tratto della Statale 115
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Siracusa, tir si ribalta e perde il carico: chiuso un tratto della Statale 115

Sul posto il personale Anas e le forze dell'ordine
TRAFFICO DEVIATO
di
1 min di lettura

SIRACUSA – Incidente a Siracusa con un Tir che si è ribaltato autonomamente e ha perso il carico sulla Statale 115. Lo comunica l’Anas in una nota. “A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante – si legge nel comunicato -, il quale si è ribaltato disperdendo su strada buona parte del carico che stava trasportando, è al momento chiuso un tratto della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, al km 394,150 ed in entrambe le direzioni, in località Siracusa.

Sono state istituite temporanee deviazioni su viabilità locale. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI