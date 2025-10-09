Siringhe e rifiuti vicino alla scuola: “Garantire sicurezza ai bambini”

A pochi metri dall'istituto comprensivo Turrisi Colonna anche una tenda da campeggio

PALERMO – Rifiuti di ogni tipo a due passi dalla scuola elementare. A Palermo, nel cuore del centro storico, i bambini rischiano di imbattersi in grossi sacchi di immondizia o di trovare siringhe usate lungo il percorso, abbandonate sul marciapiede. Succede in piazza Gran Cancelliere, tra corso Vittorio Emanuele e via Maqueda, dove si trova l’istituto comprensivo Turrisi Colonna.

Abbandono e degrado

A segnalare la situazione, che preoccupa non poco i residenti e i genitori degli alunni, il consigliere comunale Ottavio Zacco. Le foto sono eloquenti: descrivono un angolo di abbandono e degrado che mette a rischio la sicurezza di tutti, soprattutto dei più piccoli.

“Piazza Gran Cancelliere, vicino l’ingresso della Scuola Turrisi Colonna: una situazione inaccettabile – dice Zacco -. Davanti l’ingresso dell’istituto sono stati trovati rifiuti pericolosi, tra cui siringhe usate, aghi, materiale sanitario abbandonato e residui organici, a pochi passi dal luogo in cui i bambini sostano ogni mattina per entrare a scuola”.

Bivacco e tende da campeggio

Ma non solo, perché l’area sarebbe da tempo diventata luogo di bivacco. A dimostrarlo è una tenda da campeggio collocata a pochi metri. “Si trova lungo il muro perimetrale, che contribuisce al degrado e alla percezione di insicurezza dell’area. Ho chiesto all’assessore Pietro Alongi e al comandante della polizia municipale di fare intervenire in tempi immediati gli uffici competenti – precisa Zacco – per la bonifica e rimozione dei rifiuti pericolosi, e presidiare stabilmente l’ingresso della scuola e rimuovere la tenda”.

“Le scuole devono essere luoghi sicuri”

“Le scuole devono essere luoghi sicuri, puliti e protetti. Serve un intervento urgente per restituire decoro e sicurezza ai bambini, ai genitori e a tutta la comunità scolastica. Un primo intervento sarà effettuato domani mattina dalla Rap, prima dell’apertura della scuola”.