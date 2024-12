Sisal, alla startup SMUSH materials la Call for ideas di GoBeyond

MILANO (ITALPRESS) – SMUSH materials, startup che affronta l’inquinamento da plastica monouso trasformando i sottoprodotti agricoli in biomateriali per imballaggi, ha vinto la Call for ideas 2024 di GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal. La startup si è aggiudicata un grant equity free dal valore di 50 mila euro.

Con 460 startup candidate e una significativa presenza di realtà a leadership femminile – salita al 42%, in controtendenza rispetto al dato Italia del 13% – la Call for ideas di GoBeyond, arrivata all’ottava edizione, si conferma un punto di riferimento per l’ecosistema italiano dell’innovazione.

Oltre alla vincitrice, Northern Light Composites, Promama, Sunspeker, BrailleFly, e Develop-Players sono le startup finaliste che si sono aggiudicate percorsi di advisory messi a disposizione dai partner di GoBeyond, che potranno così accompagnare lo sviluppo e la crescita delle startup.

Una novità di questa edizione è stata la Sisal Retail Challenge, con un grant equity free da 10 mila euro da assegnare a una startup già costituita con un prodotto pronto o sul mercato che presentava un’offerta nell’ambito del Retail Sostenibile. Si è aggiudicata questo premio Northern Light Composites, che affronta il problema del fine vita della vetroresina, trasformandola in un materiale circolare e riducendo significativamente l’impatto ambientale.

Per il secondo anno consecutivo poi è stato riconosciuto un premio speciale rivolto alle startup concept only, ovvero realtà imprenditoriali non ancora costituite e senza un prodotto o servizio validato, assegnato in collaborazione con Startup Geeks, incubatore online per lo sviluppo di progetti imprenditoriali. Le 3 startup che si sono aggiudicate l’accesso gratuito allo Startup Builder, il percorso di incubazione online di Startup Geeks, sono Myconic, Elevair e DORA skincare.

A pochi mesi dalla sua tragica scomparsa, inoltre, è stata assegnata una menzione speciale per ricordare Emilio Petrone che, durante il suo mandato come Amministratore Delegato di Sisal, ha fortemente voluto la nascita di GoBeyond. Il premio è stato conferito a Develop-Players, una startup capace di integrare i valori di innovazione e impatto, elementi che hanno sempre caratterizzato l’impegno e la visione imprenditoriale di Petrone nel sostenere iniziative imprenditoriali e sociali.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi nella cornice di Fondazione Catella a Milano, fondazione attiva dal 2005 con la mission di diffondere la cultura della sostenibilità nello sviluppo del territorio, e ha visto la partecipazione di Simona Maschi, co-fondatrice e direttrice del Copenaghen Institute of Interaction Design; Annamaria Tartaglia, Founder e CEO TheBrandSitter e Presidente della giuria di GoBeyond; Massimo Carnelos, Responsabile Ufficio Innovazione Tecnologica e Startup presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Prof. Paolo Landoni del Social Innovation Monitor del Politecnico di Torino. A moderare l’evento il giornalista Giampaolo Colletti.

– foto ufficio stampa Sisal –

(ITALPRESS).