Sispi chiude il bilancio in attivo, Gaballo: “Gestione attenta”

Utile di 300 mila euro

PALERMO – Sispi ha approvato il bilancio 2024 durante l’Assemblea ordinaria dei Soci che si è tenuta lo scorso 7 maggio. Il bilancio si è chiuso con un utile di circa 300 mila euro e un valore della produzione di oltre 17 milioni di euro.

“Un risultato frutto di un’attenta gestione aziendale, fortemente orientata ad un modello di intervento incentrato sui processi della trasformazione digitale dell’Ente oltreché sullo sviluppo di un modello innovativo di Città intelligente anche con un’attenzione all’inclusività ed ai temi dell’ambiente”. Con queste parole il presidente della Società, Giovanna Gaballo, alla guida della società dal 2023, ha commentato l’approvazione del bilancio.

“Viene confermata la particolare capacità e resilienza di Sispi nel condurre e portare a termine le sfide e gli impegni assunti nonostante il complesso contesto operativo e gestionale caratterizzato dai noti vincoli derivanti dalle azioni del Prfp”.

“L’augurio – conclude il Presidente Gaballo – è quello di mantenere attivo il proprio ruolo di partner tecnologico del Comune in piena armonia e continuità d’azione, valorizzando al massimo gli importanti risultati fin qui conseguiti e mettendo, altresì, la propria esperienza ultratrentennale al servizio di realtà territoriali produttive in ambito di innovazione”.

L’Assessore Brigida Alaimo, in rappresentanza del Comune di Palermo, ha elogiato “la vivacità dell’azione societaria e confermato la strategicità di Sispi, rallegrandosi per i risultati raggiunti, che ne confermano il valore e per i quali a nome dell’Amministrazione ringrazia l’intera governance e assicura l’impegno costante nel rafforzamento del percorso virtuoso, già incardinato, volto alla più idonea evoluzione del servizio gestito da Sispi”.