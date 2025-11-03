La domanda dovrà essere presentata online

PALERMO – Sispi, la società che gestisce il Sistema Informatico e Telematico dell’Amministrazione comunale della città di Palermo, ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 16 posti a tempo indeterminato e pieno da inserire nel Centro di Competenza “Tecnologie”.

Cosa prevede il bando Sispi

Il bando prevede diverse posizioni e sono: 9 posti per specialisti informatici – profilo Cloud Architect/Specialist, inquadrati al livello B2 del CCNL metalmeccanici; 7 posti per esperti informatici – profilo Analista Programmatore, inquadrati al livello B1 del medesimo contratto.

Le figure selezionate contribuiranno al potenziamento delle infrastrutture digitali e dei servizi innovativi al servizio dell’amministrazione comunale e dei cittadini, in linea con il percorso di trasformazione digitale della città di Palermo.

I requisiti per partecipare al concorso

Per l’ammissione al concorso sono richiesti dei requisiti. Per il ruolo di Specialista Informatico è necessaria la laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-32) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in fisica (per le relative equipollenze si rinvia alla tabella MUR; mentre Specialista Informatico: Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM-8) o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria, o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in fisica (per le relative equipollenze si rinvia alla tabella MUR. Chi vorrà partecipare dovrà godere dei diritti civili e politici.

Come presentare domanda per partecipare al concorso Sispi

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, nel sito https://sispi.iscrizioneconcorsi.it

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 11.59 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione.

Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La prova selettiva e quando si svolgerà

La selezione dei candidati avverrà con valutazione dei titoli e prova d’esame. La valutazione dei titoli sarà effettuata per i soli candidati risultati idonei alla prova d’esame. La prova d’esame consisterà in una prova orale a contenuto teorico/pratico finalizzata a verificare il possesso delle competenze definite nell’allegato al presente Bando in coerenza con la natura dell’impiego, nonché all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, attitudinali e di lavoro in gruppo. È altresì accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

Tale prova si svolgerà in data 25 novembre 2025 alle ore 9.00 presso i locali della Sispi S.p.A. Via Ammiraglio Denti di Piraino, 7 – Palermo, salvo diversa comunicazione. Eventuali variazioni della data della prova saranno comunicate sempre mediante avviso nella Home page del sito istituzionale di Sispi all’indirizzo riportato all’art. 12 del presente Bando e varranno come notifica ufficiale.

Al termine dei lavori dedicati alla prova orale, la Commissione giudicatrice formulerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione ammesso – non ammesso alla valutazione dei titoli, che sarà pubblicato per gli effetti del successivo art. 12, ultimo comma, sul sito istituzionale di Sispi, alla pagina indicata nello stesso art. 12, primo comma.

Per indicare i singoli candidati, l’elenco riporterà esclusivamente il numero di protocollo assegnato a ciascuno di essi in sede di presentazione della domanda di partecipazione. Per i soli candidati ammessi verrà indicata la valutazione conseguita.

Sispi si riserva di prevedere una prova preselettiva, da affidare anche a soggetti esterni, qualora le candidature presentate per i profili da ricoprire siano superiori a 50, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie afferenti ciascun profilo. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva è pubblicata ai sensi del successivo art. 12 con un preavviso di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l’esclusione dal concorso.

Sono ammessi alle prove concorsuali i primi cinquanta candidati, secondo l’ordine decrescente di punteggio conseguito. Verranno comunque ammessi alla prova tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del cinquantesimo in graduatoria.

La valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri e per i candidati che hanno sostenuto la prova orale, sarà effettuata dopo la prova stessa. Sono valutabili per un massimo di 10 punti i titoli, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, come di seguito specificato:

Max 1 punto: voto di laurea superiore a 106/110 (0,2 pt. per ogni voto in più a partire da 107 fino a 110 e lode);

Max 3 punti: formazione post lauream (per ogni altra laurea: 1 pt., per ogni dottorato di ricerca: 2 pt., per ogni master: 0.5 pt., per ogni titolo di alta formazione: 0.2 pt.);

Max 1 punti: pubblicazioni scientifiche (0.2 pt. per ogni pubblicazione scientifica coerente con il profilo);

Max 5 punti: esperienza professionale attinente al profilo da selezionare (1 pt. per ogni anno di servizio coerente con il profilo selezionato. Verranno calcolate le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni).

Per ogni candidato la Commissione redigerà una scheda riepilogativa, che è parte integrante del verbale, nella quale saranno menzionati i titoli afferenti alle varie categorie e i corrispondenti punteggi.

Gaballo: “Confermiamo il nostro impegno a rafforzare le competenze tecnologiche”

“Con questo bando – ha dichiarato la presidente di Sispi, Giovanna Gaballo – confermiamo il nostro impegno a rafforzare le competenze tecnologiche interne e a valorizzare il capitale umano, elemento centrale per l’innovazione e la qualità dei servizi pubblici digitali. L’iniziativa nasce da un percorso di condivisione e confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali, che hanno accolto con favore la volontà della società di investire su professionalità qualificate e su una visione di sviluppo sostenibile e partecipato. Sispi continua così a rappresentare un punto di riferimento per l’evoluzione digitale del Comune di Palermo, puntando su trasparenza, competenza e innovazione”.

Visita la sezione concorsi e lavoro di LiveSicilia