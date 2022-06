Sistema Saturnia, l’arrivo di Fichera chiude il mercato

"Sono pronto a questo salto di qualità nella mia carriera"

1' DI LETTURA

ACI CASTELLO (CT) – Con Andrea Fichera, giovane regista catanese, il roster di Saturnia Volley è completo. Catanese, prossimo alla laurea in comunicazione, la dirigenza lo aveva corteggiato già la passata stagione, ma i suoi impegni non gli avevano permesso di unirsi al gruppo per lo scorso Campionato di Serie A3 Credem Banca.

Il Ds Piero D’Angelo quest’anno gli ha rifatto la proposta e la risposta è stata sì: “Andrea è un giovane e bravo palleggiatore e siamo certi che potrà dare un valido contributo alla formazione, per questo abbiamo insistito con lui per la prossima stagione”.

Cinque anni in serie B, gli ultimi 3 con il Papiro Fiumefreddo e prima ancora alla Gupe Volley, Andrea gioca a pallavolo da quando aveva 9 anni e alla Saturnia, in qualche modo, era stato vicino anche la scorsa stagione occupandosi della cronaca in occasione delle dirette su Lega Volley Channel.

“Quest’anno mi sento pronto – dice senza esitazioni – e ormai, con le dirette, mi sono anche appassionato alla squadra e alla società. Conoscere un progetto da vicino ti rende la scelta molto più facile”. I playoff, anche se davanti ad un microfono, è come se li avesse giocati: “Mi sono sentito quasi in campo e adesso so ancora meglio quanto il pubblico possa contribuire al successo dei giocatori. Sono pronto a questo salto di qualità nella mia carriera e nel mio percorso di vita e sono impaziente di cominciare il lavoro con mister Kantor”.