Solarium di Levanzo, revocato il sequestro: ‘Struttura regolare’

Disposta la rimozione dei sigilli

LEVANZO (TP) – Il gip di Trapani, Caterina Brignone, ha disposto la revoca del sequestro della struttura in corso di realizzazione sull’isola di Levanzo e destinata a divenire un “solarium elioterapico” a disposizione di una struttura alberghiera.

E’ stata dunque disposta la rimozione dei sigilli apposti giorni addietro dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Il Gip ha accolto l’opposizione proposta dall’avvocato Salvatore Longo, difensore nominato dalla ditta, l’impresa Macetra di Trapani.

Il provvedimento

Il provvedimento del Gip dà atto dell’assenza di irregolarità sia nella fase di richiesta sia nella fase di rilascio della concessione demaniale. E accerta che i lavori di realizzazione del “solarium elioterapico” non presentano alcuna anomalia.

“La decisione del Gip – afferma l’avvocato Salvatore Longo – sgombera il campo dal travisamento dei fatti che in questi giorni è emerso dalla cronaca giornalistica e dai social. E’ stato smentito ciò che in questi si è letto sui giornali e cioè che il fascicolo progettuale sarebbe stato incompleto o addirittura alcune sue parti sarebbero finite nascoste o celate in qualche modo”.

Forgione: “La decisione del Gip ci lascia stupiti”

“La decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani ci lascia stupiti”, ha dichiarato il sindaco di Favignana, Francesco Forgione. “Leggeremo attentamente le motivazioni del provvedimento. Rimane un dato: si tratta di una struttura di circa 900 metri quadri in un’area portuale”.