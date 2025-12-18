Unica rappresentante ennese a gareggiare a livello internazionale nella IFBB Pro League

ENNA – Nel panorama del bodybuilding internazionale, ci sono storie che brillano per passione, dedizione e resilienza. È il caso di Sonia Di Salvo, atleta bikini di bodybuilding che, nonostante mille difficoltà, sta conquistando le vette più alte delle competizioni mondiali. Unica rappresentante ennese a gareggiare a livello internazionale nella IFBB Pro League, Sonia ha già raggiunto importanti traguardi. E sogna di arrivare a competere all’Olympia di Las Vegas, il palco più prestigioso del bodybuilding.

“Ad oggi, sono un’atleta bikini di bodybuilding”, racconta Sonia con determinazione e orgoglio. “Gareggio nella IFBB Pro League, ossia nelle gare di selezione che ti porteranno a gareggiare all’Olympia di Las Vegas. Questo è il mio grande obiettivo, ed è ciò che mi spinge ogni giorno a migliorarmi”. Vanta già una carriera fatta di successi e sacrifici, è riuscita a guadagnarsi piazzamenti di alto livello in competizioni internazionali.

I successi ottenuti sin qui

“Nel corso degli anni, mi sono classificata seconda e due volte terza in Spagna, ad Alicante, e a Vienna ho conquistato il primo e il quinto posto in un concorso internazionale, il Muscle Contest”. Le sue vittorie non si limitano all’estero: anche in Italia ha ottenuto ottimi risultati. “A Cesena ho ottenuto il secondo, terzo e quarto posto in gare importanti. A Milano, mi sono classificata settima, ma ogni gara è una lezione che mi aiuta a crescere”.

Ogni competizione, ogni allenamento è stato un passo verso la realizzazione del suo sogno. “Il mio obiettivo è chiaro: voglio continuare a gareggiare nella IFBB Pro League per ottenere la Pro Card e, successivamente, competere per una posizione all’Olympia. Non c’è niente che desideri di più che arrivare a Las Vegas”. Le parole di Sonia riflettono un impegno straordinario. Dietro ogni vittoria c’è tanto lavoro, fatica e sacrificio, ma per lei ogni passo è una vittoria personale. “Non è solo una questione di fisico”, spiega, “è anche un percorso mentale. Ogni gara mi spinge a superare i miei limiti e a dare il massimo”.

“Essere l’unica atleta di Enna”

Sonia racconta di non sentire la pressione, ma l’orgoglio di rappresentare la sua terra e di fare da esempio per le future generazioni di atleti. “Essere l’unica atleta di Enna a gareggiare in questo circuito internazionale è una responsabilità che prendo con onore. Voglio mostrare che, con impegno e determinazione, tutto è possibile, anche per chi parte da una piccola città”. Sogna di portare il nome di Enna e della Sicilia nel mondo del bodybuilding, dimostrando che i talenti possono emergere da ogni angolo del pianeta.

“Ogni gara mi fa capire quanto sono vicina al mio obiettivo finale. Ogni risultato mi dà la forza per andare avanti, e ogni volta che salgo sul palco, lo faccio con la consapevolezza di essere in grado di fare sempre meglio”. Con un futuro così promettente, Sonia è destinata a diventare una delle atlete più rispettate della sua disciplina, portando con sé la determinazione di una ragazza di Enna che ha scelto di sfidare se stessa e il mondo. Il sogno di Las Vegas, intanto, è sempre più vicino.

“Desidero ringraziare – conclude – il mio coach Giuseppe Romano, di fama internazionale, che mi ha trasformato da ragazza che si allena in un’atleta. Ringrazio il mio compagno, titolare della palestra dove lavoriamo a Piazza Armerina, che ha visto in me dal primo giorno del potenziale e mi ha incoraggiata, mia suocera e mia mamma”.

