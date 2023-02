Messina Denaro, Maria Falcone: “L’audio conferma la sua natura criminale”

Parla la sorella del magistrato ucciso a Capaci dalla mafia dopo le imprecazioni del boss

PALERMO – “L’audio con le imprecazioni del boss Messina Denaro, irritato perché le commemorazioni della strage di Capaci lo bloccano nel traffico, conferma la vera e profonda natura dell’uomo che finora i media hanno dipinto più come latin lover di provincia che per quello che è: un criminale senza scrupoli, sanguinario e ben lontano da qualunque ravvedimento e rassegnazione”. Lo dice Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso a Capaci dalla mafia.

“Invito chiunque abbia un dubbio sul 41 bis ad ascoltare le parole di questo mafioso stragista colpevole di decine di omicidi”, ha aggiunto.

“Sentire che le cerimonie per ricordare mio fratello lo abbiano infastidito conferma il valore delle iniziative che da 30 anni portiamo avanti per tenere viva la memoria di chi per combattere la mafia è morto”, ha infine concluso Maria Falcone.

