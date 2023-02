Messina Denaro, insulti a Falcone: "Commemorazioni di m..." AUDIO

La donna ha consegnato gli audio ai carabinieri e spiegato che non aveva idea della sua reale identità

È un messaggio drammatico. Matteo Messina Denaro usava toni sprezzanti. Il 23 maggio 2022, giorno della commemorazione della strage di Capaci inviò un messaggio vocale ad una donna per giustificare il suo ritardo all’appuntamento.

“Io sono qua, bloccato, con le quattro ruote a terra. Cioè non nel senso di bucate, ma bloccate perché sono sull’asfalto e non mi posso muovere. Per le commemorazioni di sta minchia. Porco mondo”.

Messina Denaro è fra i mandanti delle stragi in cui furono massacrati Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e gli uomini delle scorte.

È solo uno dei messaggi vocali che si scambiava con la donna che aveva conosciuto alla clinica La Maddalena di Palermo durante le sedute di chemioterapia.

La donna ha consegnato gli audio ai carabinieri e spiegato che non aveva idea della sua reale identità. Le aveva detto di essere un imprenditore agricolo, padre di tre figli e divorziato dalla moglie.

Erano in confidenza. Parlavano della malattia, di sentimenti. Messina Denaro sembrava un uomo qualunque. Sembrava, appunto.

Era ed è il sanguinario stragista che ha ucciso uomini, donne e bambini. Lo confermano i toni sprezzanti usati il giorno della commemorazione dell’eccidio di Capaci.