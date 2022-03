Sospensione Pogliese, Tribunale civile di Catania rigetta il ricorso

I legali avevano chiesto un provvedimento d'urgenza. Il 10 aprile ci sarà un'altra udienza.

CATANIA – La decisione tanto attesa è arrivata. Il Tribunale Civile di Catania, prima sezione, ha rigettato il ricorso cautelare presentato dai legali di Salvo Pogliese in cui si chiedeva un provvedimento d’urgenza sulla sospensione prefettizia da sindaco di Catania in applicazione della Legge Severino dopo la condanna per peculato nel 2020. La sospensione che era stata congelata per quasi un anno dal Tribunale di Catania è tornata attiva lo scorso 24 gennaio dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto legittima la norma. Gli avvocati di Pogliese chiedevano di ripristinare “l’esercizio del diritto dell’elettorato passivo in modo da garantire la prosecuzione del suo mandato” alla guida del Comune di Catania e della Città Metropolitana. I legali hanno rimarcato ancora una volta la natura ‘cautelare’ della sospensione prevista nella Legge Severino: partendo da questo assunto ritengono che i 18 mesi siano scaduti il 24 gennaio. La Prefettura, con un parere dell’avvocatura dello Stato, invece hanno evidenziato che Salvo Pogliese debba scontare i 14 mesi rimasti. La Procura etnea aveva depositato una memoria dove riteneva il ricorso del sindaco “inammissibile, nullo e, comunque, infondato per difetto dei requisiti”. La sentenza del Tribunale Civile è stata depositata ieri. La partita però ancora non è terminata. Il Tribunale civile ha risposto sul ‘provvedimento d’urgenza’, ma ci sarà un’udienza nel merito prevista per il 10 aprile. Il nodo è se il provvedimento del Prefetto in cui comunicava il ritorno della validità della sospensione è da considerare un atto amministrativo o meno.