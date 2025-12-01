 Catania, sospeso un chiosco al Viale Rapisardi
“È un ritrovo di pregiudicati”, sospeso un chiosco al Viale Rapisardi

La disposizione del questore
CATANIA
di
CATANIA – Sospesa temporaneamente dalla Polizia l’attività di un chiosco di viale Mario Rapisardi. Ritenuto “ritrovo abituale di pregiudicati”. Il provvedimento, emesso dal questore etneo, è stato notificato al titolare dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.

Gli agenti, a seguito delle numerose verifiche eseguite a partire da gennaio e fino a pochi giorni fa, hanno constatato “l’assidua presenza di clienti con precedenti per reati di particolare allarme sociale”. Come spaccio di sostanze stupefacenti, furto, rapina, minaccia porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale. E altri reati contro la persona e il patrimonio.

“La presenza di questi clienti non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata in molteplici accertamenti al punto da rappresentare un rischio concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica”, spiega la Questura di Catania. E’ stata pertanto disposta la temporanea sospensione dell’esercizio per sette giorni con l’apposizione dei sigilli. 

