Sotto effetto di cocaina investe un pedone: grave incidente VIDEO

Sospensione della patente per quattro anni e sedici mesi

CAVERSHAM, REGNO UNITO – Investe un pedone e fugge via. Un uomo di 38 anni, residente nella zona ovest di Londra, è stato condannato a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Caversham, vicino Reading. L’incidente, verificatosi intorno alle 10:40 del 6 dicembre 2022, ha coinvolto l’uomo, trovato positivo alla cocaina, che ha causato gravi lesioni a un pedone trentenne.

Investe un pedone: trovato positivo alla cocaina

Il conducente, dopo aver perso il controllo del proprio veicolo e aver causato danni a più auto e al pedone, ha lasciato la scena senza prestare soccorso. Arrestato il giorno seguente, si è dichiarato colpevole di guida sotto l’influenza di stupefacenti, omissione di soccorso, e guida pericolosa.

La Reading Magistrates Court ha preso in esame il caso il 22 settembre, seguito dalla sentenza della Reading Crown Court il 29 novembre. Le accuse hanno portato a una condanna a due anni e otto mesi di reclusione. In aggiunta, l’uomo ha ricevuto una sospensione della patente per quattro anni e sedici mesi. Prima di poter guidare nuovamente, dovrà superare un esame di idoneità alla guida.



