Sottomarino nucleare russo a largo della Sicilia, la Difesa: movimenti noti

Ci sarebbero "forti indicazioni" della sua presenza

1' DI LETTURA

Un sottomarino russo si troverebbe a largo delle coste siciliane. Lo scrive NavalNews, parlando di “forti indicazioni” della sua presenza, che sarebbe legata al conflitto in Ucraina, ma non viene escluso un riferimento anche alle recenti tensioni tra Serbia e Kosovo.

Non è chiaro di che tipo di sottomarino si tratti ma, secondo la rivista specializzata, sarebbe un mezzo navale a propulsione nucleare: la Russia ne ha già dislocati in passato nel Mediterraneo ma non di frequente. Il sottomarino avrebbe sostituito l’incrociatore russo Marshal Ustinov che ha lasciato l’area il 24 agosto e ora si trova nelle acque tra Regno Unito e Irlanda.

Lo Stato Maggiore della Difesa con una nota ha comunicato che in relazione al passaggio del sottomarino in prossimità della Sicilia, precisa che «i movimenti delle unità russe nel Mediterraneo sono noti. In particolare, il sottomarino in questione sta effettuando un transito in acque internazionali non violando la sovranità degli Stati rivieraschi».