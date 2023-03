Spaccio di marijuana e cocaina a Librino, due arresti

Gli uomini sono stati scoperti mentre cedevano droga a due acquirenti

CATANIA – Spacciavano marijuana e cocaina: un giovane di 31 anni, M.G, ed uno di 28, D.S., sono stati arrestati per spaccio di droga a Catania dalla Polizia di Stato, perché trovati in flagranza.

I due uomini sono stati sorpresi dagli agenti nella mansarda di un condominio del quartiere di Librino mentre cedevano droga a due acquirenti. I poliziotti hanno sequestrato 23 grammi di marijuana, 13 grammi di cocaina, un mestolo da cucina intriso di crack in fase di preparazione, per un totale di 28 grammi.

Nel locale sono anche stati trovati una bilancia e buste in cellophane. I due giovani sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida. Il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario anche nell’interesse dell’indagato.