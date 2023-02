Spaccio di droga e detenzione di armi, arrestato 25enne

L'uomo è stato scoperto durante una perquisizione nella sua casa

CATANIA – Un uomo di 25 anni è stato arrestato per spaccio di droga dai Carabinieri a Paternò (Catania). L’uomo è accusato anche di detenzione abusiva di armi.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, dopo essere stato trovato in possesso di una dose di marijuana e di una banconota da 5 euro ha prelevato dall’armadio della sua camera da letto una busta in cellophane contenente 565 grammi di infiorescenze marijuana essiccate, dichiarando di non essere in possesso di nient’altro.

Spaccio di droga a Catania

Ulteriori ricerche hanno invece portato al sequestro di un’altra dose di marijuana del peso di 2,20 grammi, di due bilancini digitali, materiale per il confezionamento della droga e di un portamonete con una banconota da 10 euro, di120 grammi di infiorescenze di marijuana essiccate.

I militari hanno inoltre sequestrato 20 proiettili calibro 22LR, cinque calibro 380 Acp e un caricatore vuoto per proiettili caibro 380 Acp.

Il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.