 Ragusa, spacciatore con quasi 10 chili di droga a casa: arrestato
Sequestrate anche due pistole
Ragusa
di
RAGUSA – Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ragusa tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne albanese per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari dell’Arma hanno trovato quasi 10 chilogrammi di droga: circa 7 chili di hashish, 2.5 chili di ecstasy, 25 grammi di cocaina e 30 grammi di crack, oltre a due pistole, prive di matricola, con relativi caricatori e 11 proiettili.

Sequestrati anche 16.700 euro in contanti custoditi all’interno di una cassaforte a muro. L’uomo, dopo essere stato dichiarato in arresto, è stato condotto in carcere.

