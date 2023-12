Spaccio tra adolescenti a Enna: in manette altri 2 minorenni

Proseguono i servizi dei carabinieri

ENNA – Altri due ragazzini finiscono in manette per spaccio di marijuana nel capoluogo ennese. Sono un 15enne e un 17enne. Sale così a 3 il numero dei minorenni arrestati nel mese di dicembre dai carabinieri. Gli arresti rientrano nell’ambito dei servizi sulla diffusione di droghe “leggere”, ovvero erba e hashish, tra gli adolescenti.

Una diffusione che avrebbe raggiunto vette spaventose, secondo fonti investigative. E questo considerate le 60 segnalazioni del 2023 in una città piccola come Enna, 20 delle quali relative a minorenni.

Al terminal

I due ragazzini con “permanenza in casa”, come ha disposto dalla Procura minorile di Caltanissetta. sono della sezione radiomobile della compagnia di Enna dei carabinieri. Il primo a finire in manette è stato il 15enne. Lo hanno individuato al terminal dei bus. Lo hanno visto cedere l’erba a dei coetanei. Lo hanno inseguito e arrestato.

Droga negli slip

Poche ore dopo è toccato invece al presunto spacciatore 17enne. Sarebbe stato in possesso anch’egli di alcune dosi di erba, bilancino di precisione, coltellino per tagliare le dosi e di denaro, che viene ritenuto il provento dell’attività di spaccio. Il giovane, in questo caso, aveva nascosto tutto negli slip, nel tentativo di sfuggire al controllo.

Il precedente

A tradire il 17enne è stata la sua ansia improvvisa. Qualche giorno fa a finire in manette, con lo stesso tipo di provvedimento – la permanenza in casa – era stata una 17enne. Lei nascondeva la droga all’interno della sua chitarra. Era nella sua stanzetta. Gli arresti dei due minorenni catturati ieri sono stati convalidati dal Gip.

Per tutte le festività natalizie, in continuità con le attività già svolte, i carabinieri fanno sapere che proseguiranno i servizi preventivi finalizzati a scoraggiare l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani.

