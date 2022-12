SPAL-Palermo, Marconi: “Il pareggio è il risultato giusto”

"Nedelcearu encomiabile, Pigliacelli un grande giocatore"

1' DI LETTURA

SPAL-Palermo è terminata con il risultato di 1-1. Dopo la sfida, il difensore dei rosanero Ivan Marconi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “Queste partite si possono sbloccare per un episodio. Loro sono stati bravi a farlo con un calcio piazzato, ma noi siamo rimasti bene in partita. Poi Brunori si è inventato un gol. Da lì la partita poteva finire in qualsiasi modo, il pareggio è il risultato più giusto. Io ho dalla mia parte l’età e ho giocato sia in difesa a tre che a quattro e tutto dipende sempre da come si interpreta. A me comunque va benissimo sempre, l’importante è che mi sento partecipe e funzionale per la squadra. La magia dell’anno scorso può ricrearsi ovviamente. Magari una serie di risultati positivi può darci fiducia e poi il nostro pubblico è un’arma micidiale. Noi dobbiamo essere bravi a portarli tutti dalla nostra parte”.

“Per quanto riguarda Nedelcearu la notizia ci ha sconvolto. Non immagino neanche cosa possa pensare in questo frangenti, sicuramente è devastato. Poi è stato encomiabile, non ha fatto trasparire un minimo di emozione da grande professionista. Volevamo dedicargli la vittoria ma va bene così. Pigliacelli è un grande giocatore, un portiere come lui ci sta che faccia almeno un errore con i piedi. Tante azioni partono da lui, è un giocatore importante su cui facciamo affidamento. È un piacere stare con lui”, ha concluso il centrale della difesa rosanero.