Spara al figlio 19enne della compagna che era intervenuto per difenderla

Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni

Per una lite violenta finita a colpi di pistola a Novate Milanese, comune alle porta di Milano, una giovane di 19 anni è ora ricoverato in grave condizioni a Niguarda. Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è avvenuta in via 25 aprile poco dopo le 3.30.

Il giovane sarebbe intervenuto in soccorso della madre: il convivente della donna gli avrebbe sparato ferendolo gravemente all’altezza del collo. L’uomo, 46 anni, avrebbe picchiato la 39enne e il figlio si sarebbe arrabbiato colpendolo a sua volta. L’uomo avrebbe poi sparato con una pistola detenuta illegalmente. È accusato di tentato omicidio e porto abusivo d’arma da sparo.