Si cercano due uomini

FROSINONE – Un morto e tre feriti. È il bilancio di una sparatoria avvenuta intorno alle 19.30 di ieri sera, sabato 9 marzo, in una bar nel pieno centro di Frosinone, in via Aldo Moro.

Ad affrontarsi due bande di albanesi. Prima sarebbe avvenuta una discussione all’esterno del bar, lì si sono uditi i diversi colpi di pistola, esplosi da un uomo che è fuggito a bordo di un’auto, con lui un complice.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale. La vittima è stata colpita al collo da un proiettile e per lui non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire cosa è accaduto e cercano almeno due uomini. Le immagini del sistema di videosorveglianza potrebbero spiegare cosa è avvenuto e ricostruire la sparatoria.