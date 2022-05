Sparatoria dell’Ecs Dogana, svolta nelle indagini

I colpi di pistola in via Dusmet

CATANIA – Le indagini sulla sparatoria avvenuta in via Dusmet, sotto uno degli archi della Marina, all’uscita dell’Ecs Dogana Club proseguono in modo serrato. E sarebbero ad una svolta. La Squadra Mobile di Catania ha anche individuato il secondo ferito (un sedicenne arrestato tra il 28 e il 29 aprile per altri motivi) colpito dalla raffica di pallottole esplose da una o più armi.

Una dinamica che era già emersa dalla testimonianza del 18enne ferito al ginocchio e operato al Garibaldi Centro. Un proiettile ha anche colpito la vetrina di una bottega al momento non utilizzata. Se fosse accaduto di giorno – e non nella nottata (tra le 3,30 e le 4 della mattina del 21 aprile) – sarebbe potuto succedere di peggio.

Quanto accaduto, assieme ad altre violenze avvenute in pista e fuori dal locale, hanno portato il questore a disporre la chiusura per 15 giorni del locale per motivi di ordine pubblico. Ma chi c’è dietro la sparatoria? Da fonti di LiveSicilia ci sarebbe il coinvolgimento di una giovane leva criminale – che è comparso anche in videoclip neomelodici – del Villaggio Sant’Agata.