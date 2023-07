Sparatoria in centro a Messina: gambizzato un uomo

Indagano gli agenti della Squadra Mobile

MESSINA – Momenti di terrore ieri sera, intorno alle 23, in viale Europa, a Messina, quando ci sono stati degli spari in un bar. Gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro per identificare l’autore del ferimento avvenuto vicino al mercato ortofrutticolo Zaera.

Da una prima ricostruzione, un uomo di 36 anni circa, (M.N.) è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba. Immediati i soccorsi. La vittima infatti è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Piemonte di Messina, non lontano dal luogo del ferimento, per le cure del caso. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Resta da chiarire la dinamica della sparatoria.