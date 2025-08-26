Spari alla Ocean Viking, la Procura di Siracusa apre un’inchiesta

La nave sarebbe stata colpita dalla guardia costiera libica

PALERMO – La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto alla Ocean Viking della ong Sos Mediterranee in acque internazionali. La nave, con 87 migranti a bordo, sarebbe stata centrata da colpi di arma da fuoco esplosi dalla guardia costiera libica.

La procuratrice Sabrina Gambino ha fatto avviare accertamenti dalla polizia scientifica che ha eseguito i primi rilievi sulla nave. Successivamente saranno raccolte le testimonianze. Migranti ed equipaggio sono in quarantena.

“Individueremo il posto in cui è avvenuto e poi prenderemo le determinazioni necessarie. Dobbiamo ricostruire cosa è accaduto”, ha dichiarato la procuratrice Gambino.

Nuovi sbarchi in Sicilia

Altri 278 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette della guardia costiera hanno soccorso quattro imbarcazioni. Salgono così a tredici, con un totale di 634 persone, compresi nove minorenni e 26 donne, gli approdi sulla maggiore delle isole Pelagie a partire dalla mezzanotte.

Con altri 117 migranti arrivati nel Siracusano, sale complessivamente a 751 il numero di arrivi oggi nell’isola. Tutti i migranti sbarcati a Lampedusa, dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.

Ternullo (Fi): “Accertare la verità”

“Quanto accaduto alla nave Ocean Viking, con 87 migranti a bordo colpita da spari in acque internazionali, non può lasciarci indifferenti. Ci sono vite umane a rischio ed è dovere delle istituzioni garantire la sicurezza, sempre e senza esitazioni”. Lo afferma in una nota la senatrice siracusana di Fi, Daniela Ternullo.

“Bene ha fatto la procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino – aggiunge la parlamentare di Forza Italia – ad avviare subito le verifiche, perché accertare la verità è il primo passo per tutelare chi si trova in mare e per difendere i principi fondamentali di civiltà e legalità. Forza Italia è e resta dalla parte della tutela della vita: è un impegno che non conosce eccezioni e che deve guidare ogni scelta delle istituzioni”.

