Sparò alla vicina di casa a Licata, resta in carcere

Convalidato l'arresto di Antonio Portelli. Resta il giallo sul movente

1' DI LETTURA

Il Gip di Agrigento, Francesco Provenzano, ha convalidato l’arresto di Antonio Portelli, 47 anni, di Licata, applicandogli la custodia cautelare in carcere per l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da

fuoco. L’indagato, davanti al giudice, ha fornito la propria versione dei fatti dicendo di aver sparato dopo essere stato insultato e che non voleva uccidere la donna. Resta il giallo sul movente che potrebbe essere legato a un litigio fra vicini.

Il fatto



L’episodio è avvenuto sabato sera nel quartiere Villaggio dei Fiori. Tre i colpi di arma da fuoco esplosi due dei quali hanno raggiunto la quarantenne alla gamba sinistra. La donna, dopo un primo ricovero all’ospedale di Licata, è stata trasferita a Chirurgia vascolare dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.