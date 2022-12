Amore malato, gambizzata donna: aveva rifiutato avance

Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione, di un “avvertimento”, fatto dal giovane

1' DI LETTURA

LICATA (AG) – Ragazza gambizzata da colpi di pistola, la sua colpa? Avrebbe rifiutato le avances di un ragazzo che ha imbracciato l’arma da fuoco e le ha sparato.

Si tratterebbe, secondo una prima ricostruzione, di un “avvertimento”, fatto dal giovane che non avrebbe avuto intenzione di ucciderla, ma solo di intimorirla.

Le indagini

Il fatto è avvenuto in un luogo appartato. I carabinieri della locale Compagnia hanno fermato un sospettato: si tratta di Antonio Portelli, quarantanovenne del posto, conoscente della giovane. Addosso aveva ancora l’arma. La ragazza non è in pericolo di vita ma è stata trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure del caso. Alla base dell’insano gesto, secondo una prima ricostruzione, il rifiuto della giovane alle avance dell’uomo. Quest’ultimo, improvvisamente, avrebbe estratto la pistola e gambizzato la quarantenne. I carabinieri si sono messi sulle sue tracce immediatamente e lo hanno fermato poco dopo.